В каком примере употреблен эпитет? а) солнце проснулось б)милая улыбка с)буйный ветер д) глаза как небо
Русский язык
В каком примере употреблен эпитет? а) солнце проснулось б)милая улыбка с)буйный ветер д) глаза как небо
Ответ(ы):
Гость:
По-моему с) буйный, Эпитет - красочное прилагательное
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