В каком примере употреблен эпитет? а) солнце проснулось б)милая улыбка с)буйный ветер д) глаза как небо

Русский язык

В каком примере употреблен эпитет? а) солнце проснулось б)милая улыбка с)буйный ветер д) глаза как небо

Автор: Гость