В 245 г воды содержится 45г соли определите массовую долю вещества в растворе
Химия
В 245 г воды содержится 45г соли определите массовую долю вещества в растворе
Ответ(ы):
Гость:
M р-ра=245+45=290 г w=45/290*100%=15.5%
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