Три друга решили купить вместе футбольный мяч и разделить его стоимость между собой поровну.получится ли у них это если мяч стоит 170 рублей?207 рублей?
Математика
Три друга решили купить вместе футбольный мяч и разделить его стоимость между собой поровну.получится ли у них это если мяч стоит 170 рублей?207 рублей?
Ответ(ы):
Гость:
нет,потому что 559 на 3 поровну не делится
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