Три друга решили купить вместе футбольный мяч и разделить его стоимость между собой поровну.получится ли у них это если мяч стоит 170 рублей?207 рублей?

Математика

Три друга решили купить вместе футбольный мяч и разделить его стоимость между собой поровну.получится ли у них это если мяч стоит 170 рублей?207 рублей?

Автор: Гость