Какая битва и почему получила в нашей истории название Ледовое побоище?
История
Какая битва и почему получила в нашей истории название Ледовое побоище?
Ответ(ы):
Гость:
так же битва на Чудском озере — битва новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского против рыцарей Ливонского ордена, в состав которого к тому времени вошёл орден Меченосцев (после поражения при Сауле в 1236 году) , на льду Чудского озера, произошедшая 5 апреля 1242 года. Генеральное сражение неудачной захватнической кампании Ордена 1240—1242 годов.
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