ПОМОГИТЕ! Разложите на множители : 1). 8х^2+16ху+8у^2 2). -2а^2+24ав-72в^2 3). -12в^3-12в^2-3в 4)48m^3n-72m^2n_27mn ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!! БУДУ БЛАГОДАРНА! Если что вот этот знак^это значит с...
Алгебра
ПОМОГИТЕ! Разложите на множители : 1). 8х^2+16ху+8у^2 2). -2а^2+24ав-72в^2 3). -12в^3-12в^2-3в 4)48m^3n-72m^2n_27mn ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!! БУДУ БЛАГОДАРНА! Если что вот этот знак^это значит степень)
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