Одна стрекоза, летящая со скоростью 12м/с, догоняет другую, летящую со скоростью 10м/с. Сейчас расстояние между ними 6 м. Через сколько секунд первая стрекоза догонит вторую?

Математика

Одна стрекоза, летящая со скоростью 12м/с, догоняет другую, летящую со скоростью 10м/с. Сейчас расстояние между ними 6 м. Через сколько секунд первая стрекоза догонит вторую?

Автор: Гость