Одна стрекоза, летящая со скоростью 12м/с, догоняет другую, летящую со скоростью 10м/с. Сейчас расстояние между ними 6 м. Через сколько секунд первая стрекоза догонит вторую?
Математика
Одна стрекоза, летящая со скоростью 12м/с, догоняет другую, летящую со скоростью 10м/с. Сейчас расстояние между ними 6 м. Через сколько секунд первая стрекоза догонит вторую?
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