Укажите фразеологизм который не являются синонимом по отношению к устойчивому сочетанию:"во все лопатки" А) во весь дух в) изо всех сил с) что есть духу д) во всяком случае
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Укажите фразеологизм который не являются синонимом по отношению к устойчивому сочетанию:"во все лопатки" А) во весь дух в) изо всех сил с) что есть духу д) во всяком случае
Ответ(ы):
Гость:
Ответ д) во всяком случае
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