Помогите пожалуйста мне нужен рассказ про биг бен и про Лондонский Глаз и про любую Традицию для 4 класса ну что бы лёгкий был ! Заранее спасибо !!

Английский язык

Помогите пожалуйста мне нужен рассказ про биг бен и про Лондонский Глаз и про любую Традицию для 4 класса ну что бы лёгкий был ! Заранее спасибо !!

Автор: Гость