Помогите пожалуйста мне нужен рассказ про биг бен и про Лондонский Глаз и про любую Традицию для 4 класса ну что бы лёгкий был ! Заранее спасибо !!

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Помогите пожалуйста мне нужен рассказ про биг бен и про Лондонский Глаз и про любую Традицию для 4 класса ну что бы лёгкий был ! Заранее спасибо !!
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Автор: Гость
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