Помогите пожалуйста. не могу понять.

Математика
Помогите пожалуйста. не могу понять.
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Гость:
Я тоже не понил задание это                    
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