Помогите! Пожалуйста! Номер 13...
Математика
Помогите! Пожалуйста! Номер 13...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36 км/ч = 36 000 м/ч = 600 м/мин = 10 м/с 2) 15 м/с = 900 м/мин = 54 000 м/ч = 54 км/ч3) Решение: 1. 54 км/ч = 900 м/мин 2. 10 м/с = 600 м/мин 3. 900 - 600 = 300 м/минОтвет: 300 м/мин
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