Помогите пожалуйста номер 39 дам 30 баллов СРОЧНО

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Помогите пожалуйста номер 39 дам 30 баллов СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Люди спят(когда?) ночью. Фонари горят (когда?) утром. Пастух выгоняет стадо (когда?) примерно в 4-5 часов утра. Перелетные птицы улетают на юг (с каких пор?) с декабря. Учебный год начинается (когда?) с 1 сентября. Снег идет (как долго?) с декабря по февраль. Всегда поля покрыты снегом (когда?) в декабре. Летом солнце светит (как долго?) до десяти вечера. Корабль уходит в море (когда ?) на рассвете.
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