Помогите пожалуйста,очень надо,я ни как не могу решить.Пожалуйста помогите!!!!,Прошу вас!! Угол,равный 80*,делится лучом с началом в вершине угла на два угла,такие,что градусная мера одного угла в 3 раза больше другого.Тогда э...
Геометрия
Помогите пожалуйста,очень надо,я ни как не могу решить.Пожалуйста помогите!!!!,Прошу вас!! Угол,равный 80*,делится лучом с началом в вершине угла на два угла,такие,что градусная мера одного угла в 3 раза больше другого.Тогда эти углы равны...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠2=3·∠1 ∠1+∠2=80° ∠1+3·∠1=80° 4·∠1=80° ∠1=80°:4=20° ∠2=3·∠1=3·20°=60° Ответ. 20° и 60°
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