Помогите пожалуйста,очень надо,я ни как не могу решить.Пожалуйста помогите!!!!,Прошу вас!! Угол,равный 80*,делится лучом с началом в вершине угла на два угла,такие,что градусная мера одного угла в 3 раза больше другого.Тогда э...

Геометрия

Помогите пожалуйста,очень надо,я ни как не могу решить.Пожалуйста помогите!!!!,Прошу вас!! Угол,равный 80*,делится лучом с началом в вершине угла на два угла,такие,что градусная мера одного угла в 3 раза больше другого.Тогда эти углы равны...

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