Помогите пожалуйста очень прошу!!!!!!!!!!

Геометрия
Помогите пожалуйста очень прошу!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Док-во: т.к. треугольник АВС - равнобедренный, то угол А=углу С треугольник АМD=треугольнику ENC (по стороне и 2 прилежащим к ней углам (2 признак равенства треугольников)) : - АМ=NC, - угол А=углу С, - угол DMA= углу ENC=90 => DM=EN  ЧТД
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