Помогите пожалуйста. Определите чем выражена именная часть сказуемого: 1) Светла ??уна в нарядной звездной раме. 2)Луною залита дорога. 3)Звезды ночью весенней нежнее. 4)Трава на моей родине-по самые плечи. 5)Сосна-светолюбивое...

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Помогите пожалуйста. Определите чем выражена именная часть сказуемого: 1) Светла ??уна в нарядной звездной раме. 2)Луною залита дорога. 3)Звезды ночью весенней нежнее. 4)Трава на моей родине-по самые плечи. 5)Сосна-светолюбивое,свободное и прекрасное дерево. 6)Поздней осенью красной рябиной разукрашен торжественно сад. 7)При блеске солнца был невыразимо красив огонь.

Автор: Гость