Помогите пожалуйста , ответить на вопросы ,хотя бы на русском . Why do people say that being teen is great and hard at the same time? 2. What would you like to change in your life and yourself? 3. How often do you think about ...

Гость: Гость:

Почему люди говорят, что быть подростком здорово и тяжко одновременно? 2. что бы ты хотел изменить в твоей жизни и что бы ты хотел изменить в себе? 3. Как часто ты думаешь о будущем? Что тебе будет нравится чз 5 лет и что ты будешь делать? 4. как ты понимаешь фразу "твое будущее начинается сегодня"? 5. На твой взгляд, твое будущее связано с будущем твоей страны? (как то так:D) 6. Какие у тебя сегодня приоритеты? как ты думаешь, они изменятся?