Помогите, пожалуйста перевести на англ. Я думаю, что моя мама самая добрая. Ей нра??ится всем помогать. Она часто заботиться о бездомных животных.

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Помогите, пожалуйста перевести на англ. Я думаю, что моя мама самая добрая. Ей нра??ится всем помогать. Она часто заботиться о бездомных животных.

Автор: Гость