Помогите пожалуйста перевести текст,очень надо!!

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В наше время можно сказать невозможно избежать слушание музыки , даже если мы хотим этого .Она гремит из каждого магазина , шипит из каждого муз. плеера, доносится из окон машин . Хоть мы и можешь слушать музыку куда бы мы не пошли , мы не представляем какое воздействие оно оказывает на человеческий организм .Многие годы считалось , что музыкпльные предпочтения людей субъективны , одни люди предпочитают одну музыку , другие другую , одни предпочитают джаз, другие классическую музыку .Но недавнее исследование в США и Австралии показало, что восприятие музыки это не дело в индивидуальном вкусе каждого .Некоторые виды музыки имеют определённое воздействие на нас , хоть она нам нравится , хоть нет .Например, некоторая музыка помогает нам расслабиться и умиротворить , в то время как другая музыка может стимулировать мозг , вызывая фантазию и любопытство .Психологи считают вся музыка делится на 3 вида и каждая по разному влияет на наш разум и тело .Первый вид "с низкой энергетикой " вид музыки который заставляет вас чувствовать себя плохо .В эту группу попадают почти вся рок музыка