Помогите пожалуйста по Английскому Языку...

Английский язык
Помогите пожалуйста по Английскому Языку...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 IS WIFE  IS  HUSBAND.  ARE  PARENTS.  HAS CHILDREN IS AUNT IS UNKLE HAS ARE NEWPHEW(?) GOT HAS CHILD HAS DAUGHTER 
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