Помогите пожалуйста по Английскому Языку...
Английский язык
Помогите пожалуйста по Английскому Языку...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
IS WIFE IS HUSBAND. ARE PARENTS. HAS CHILDREN IS AUNT IS UNKLE HAS ARE NEWPHEW(?) GOT HAS CHILD HAS DAUGHTER
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