Помогите, пожалуйста, правильно перевести. Ex. 6. Translate the following sentences into English. 1. Нехв??тка воды часто является проблемой в больших городах. 2. В настоящее время существует большая потребность в нефти и н...

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Помогите, пожалуйста, правильно перевести. Ex. 6. Translate the following sentences into English. 1. Нехв??тка воды часто является проблемой в больших городах. 2. В настоящее время существует большая потребность в нефти и нефтепродуктах. 3. Его болезнь была вызвана плохим питанием. 4. до сих пор мы перевели только пять предложений. 5. Он несколько раз перематывал (to rewind) пленку, до тех пор пока плеер не вышел из строя. 7. Где находится в данный момент бригада путевых обходчиков? 8. Любое увеличение транспортных расходов сказывается (is passed to) на потребителях.

Автор: Гость