Помогите, пожалуйста, правильно перевести. Ex. 6. Translate the following sentences into English. 1. Нехв??тка воды часто является проблемой в больших городах. 2. В настоящее время существует большая потребность в нефти и н...

Английский язык
Помогите, пожалуйста, правильно перевести. Ex. 6. Translate the following sentences into English. 1. Нехв??тка воды часто является проблемой в больших городах. 2. В настоящее время существует большая потребность в нефти и нефтепродуктах. 3. Его болезнь была вызвана плохим питанием. 4. до сих пор мы перевели только пять предложений. 5. Он несколько раз перематывал (to rewind) пленку, до тех пор пока плеер не вышел из строя. 7. Где находится в данный момент бригада путевых обходчиков? 8. Любое увеличение транспортных расходов сказывается (is passed to) на потребителях.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Lack of water is often a problem in big cities. 2. There is currently a great need in petroleum and petroleum products. 3. His illness was caused by poor nutrition. 4. Until now, we have translated only five sentences. 5. He repeatedly rewind (to rewind) film, until the player is not out of order. 7. Where is currently the team lineman? 8. Any increase in transport costs impact (is passed to) to consumers.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить 5односоставных предложений на тему поздняя осень.
Ответить
Алгебра
Ребят,срочно ,кто знает, из какого учебника распечатки??????????????
Ответить
Окружающий мир
На каком материке обитает панда?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. Срочно надо. Дам 50 баллов. Заранее спасибо.
Ответить
Русский язык
Как произносится В первое время наоборот
Ответить