Помогите, пожалуйста, правильно перевести. Ex. 6. Translate the following sentences into English. 1. Нехв??тка воды часто является проблемой в больших городах. 2. В настоящее время существует большая потребность в нефти и н...
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Помогите, пожалуйста, правильно перевести. Ex. 6. Translate the following sentences into English. 1. Нехв??тка воды часто является проблемой в больших городах. 2. В настоящее время существует большая потребность в нефти и нефтепродуктах. 3. Его болезнь была вызвана плохим питанием. 4. до сих пор мы перевели только пять предложений. 5. Он несколько раз перематывал (to rewind) пленку, до тех пор пока плеер не вышел из строя. 7. Где находится в данный момент бригада путевых обходчиков? 8. Любое увеличение транспортных расходов сказывается (is passed to) на потребителях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Lack of water is often a problem in big cities. 2. There is currently a great need in petroleum and petroleum products. 3. His illness was caused by poor nutrition. 4. Until now, we have translated only five sentences. 5. He repeatedly rewind (to rewind) film, until the player is not out of order. 7. Where is currently the team lineman? 8. Any increase in transport costs impact (is passed to) to consumers.
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