Помогите, пожалуйста, решить пример (5м-4)*(м+10)=0
Математика
Помогите, пожалуйста, решить пример (5м-4)*(м+10)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5м-4)*(м+10)=0 , 5м^2 + 50м- 4м- 40 = 0 , 5м^2+ 46м-40 = 0 , D = b^2-4ac = 2116-4*5*(-40)= 2116+ 800= 2916 ; м1 = (-46-54)/2*5 = -10; м2= (-46+54)/10 = 4/5. Ответ: -10; 4/5.
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