Из поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода Скоро??ть одного пешехода 5 километров час а скорость другого 4 километров час на каком расстоянии друг от друга будет пешиходы чнрез 3 часа

Математика

Из поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода Скоро??ть одного пешехода 5 километров час а скорость другого 4 километров час на каком расстоянии друг от друга будет пешиходы чнрез 3 часа

Автор: Гость