Из поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода Скоро??ть одного пешехода 5 километров час а скорость другого 4 километров час на каком расстоянии друг от друга будет пешиходы чнрез 3 часа
Математика
Из поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода Скоро??ть одного пешехода 5 километров час а скорость другого 4 километров час на каком расстоянии друг от друга будет пешиходы чнрез 3 часа
Ответ(ы):
Гость:
1) 5+4=9(км)-общая скорость 2)9:3=3(км)-расстояние между пешеходами
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