Помогите решить задачу: Из деревни Иванищево в село Михайловское в 8 часов утра в??шел пешеход, а в 14 часов в том же направлении выехал велосипедист.Через какое время велосипедист догонит пешехода, если пешеход идет со скорос...
Математика
Помогите решить задачу: Из деревни Иванищево в село Михайловское в 8 часов утра в??шел пешеход, а в 14 часов в том же направлении выехал велосипедист.Через какое время велосипедист догонит пешехода, если пешеход идет со скоростью 3км/ч, а велосипедист едет со скоростью 12 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-8=6 ч шел пешеход до выезда велосипедиста 6*3=18 км он прошел за 6 ч 12-3=9км/ч скорость сближения 18/9=через 2 часа встретятся
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