Помогите решить задачу: Из деревни Иванищево в село Михайловское в 8 часов утра в??шел пешеход, а в 14 часов в том же направлении выехал велосипедист.Через какое время велосипедист догонит пешехода, если пешеход идет со скорос...

Математика

Помогите решить задачу: Из деревни Иванищево в село Михайловское в 8 часов утра в??шел пешеход, а в 14 часов в том же направлении выехал велосипедист.Через какое время велосипедист догонит пешехода, если пешеход идет со скоростью 3км/ч, а велосипедист едет со скоростью 12 км/ч?

Автор: Гость