ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРИМЕР НА ЛИСТОЧКЕ 30 БАЛЛОВ ДАЮ
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРИМЕР НА ЛИСТОЧКЕ 30 БАЛЛОВ ДАЮ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6 * (-15,3 - 24,3*5/9) = 5/6 * (-15,3- 13,5) = 5/6 * (-28,8) = -28,8 * 5/6 = -24. Ответ: -24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди площадь готового участка по указанным размерам 50 м 6 м длина и 38 м ширина раз??ыми способами.
Русский язык
Математика
В Три банки разложили 5 килограмм меда во все поровну Сколько потребуется банок чтобы также разложить 20 килограмм меда
Математика