ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРИМЕР НА ЛИСТОЧКЕ 30 БАЛЛОВ ДАЮ

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРИМЕР НА ЛИСТОЧКЕ 30 БАЛЛОВ ДАЮ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6 * (-15,3 - 24,3*5/9) = 5/6 * (-15,3- 13,5) =  5/6 * (-28,8) =  -28,8 * 5/6 =  -24. Ответ: -24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди площадь готового участка по указанным размерам 50 м 6 м длина и 38 м ширина раз??ыми способами.
Ответить
Русский язык
Решите номер 1 плиз, прошу очень срочно
Ответить
Математика
В Три банки разложили 5 килограмм меда во все поровну Сколько потребуется банок чтобы также разложить 20 килограмм меда
Ответить
Русский язык
Напишите одно предложение с существительным лиса с предложным в падежом
Ответить
Математика
5ое ........................
Ответить