Помогите пожалуйста решить примеры. Имеет ли корни уравнение? 1) х во второй степени+ 5х+3=0. (это с дискриминантом) 2) 3хво второй степени -2х+5=0 ( ответ поясните). ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!

Алгебра
Помогите пожалуйста решить примеры. Имеет ли корни уравнение? 1) х во второй степени+ 5х+3=0. (это с дискриминантом) 2) 3хво второй степени -2х+5=0 ( ответ поясните). ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x^2 + 5x + 3 =0 D = b^2 - 4ac = 25 - 12 = 13( дискриминант положительный,имеет 2 корн) x1 = ( - 5 + √13) / 2 x2 = ( - 5 - √13)/ 2 2) 3x^2 - 2x + 5 = 0 D = b^2 - 4ac = 4 - 60 = - 56 - корней нет,так как дискриминант отрицательный.
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