Помогите пожалуйста решить примеры. Имеет ли корни уравнение? 1) х во второй степени+ 5х+3=0. (это с дискриминантом) 2) 3хво второй степени -2х+5=0 ( ответ поясните). ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!

Алгебра

Помогите пожалуйста решить примеры. Имеет ли корни уравнение? 1) х во второй степени+ 5х+3=0. (это с дискриминантом) 2) 3хво второй степени -2х+5=0 ( ответ поясните). ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!

Автор: Гость