Обратнве задачи за2 класс
Математика
Обратнве задачи за2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паша скушал 5.234 кг яблок, а всего их было 6.000. Сколько осталось яблок?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Петро розмальовує клітинки таблиці розміром 3х3 таким чином,щоб кожен рядок ,стовпець та дві діагоналі містили по три клітинки різного кольору. яку...
Математика
Pliz помогите.найдите значение выражений двумя способами 14м2 62см2 + 9м2 108см2 8м3 57дм3 + 23 006дм3
Математика
Натуральное число А таково, что НОК (100,А)=600, а НОК(100,А+1)=100. Чему равен НОК(100,А+2)? а)100 б)900 в)1300 г)2100 д)Невозможно опре...
Українська література