Вычислительные значения выражений4умножить а -а,45:а,если а=5
Математика
Вычислительные значения выражений4умножить а -а,45:а,если а=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×5-5=15 45:5= 9 а вот 45:5 это разное? я просто не поняла
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