Во сколько раз один квадратный метр больше одного квадратного сантиметра

Математика
Во сколько раз один квадратный метр больше одного квадратного сантиметра
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