Уважаемые участники!помогите перевести текст!!! даю 60 баллов!!!только не через переводчик!!!

Английский язык
Уважаемые участники!помогите перевести текст!!! даю 60 баллов!!!только не через переводчик!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна из самых трагичных страниц в истории этого молодой страны была Гражданская война (1861-1865). Это была война между Северными и Южными штатами. Северные штаты назывались Конфедерация. Первой основной причиной войны было рабство. Рабами были выходцы из Африки, которые были привезены в США.  У них не было никаких прав и свобод. Они были привезены и продавались, как животные. Южные штаты говорили, что им нужны рабы для работы на фермах. Северные штаты хотели покончить с системой рабовладения. Другая причина Гражданской войны была экономическая. У северных штатов было много новых фабрик, но Южные штаты имели огромные фермы, называемые плантациями. Северные и Южные штаты не могли договориться насчет налогов. В 1865 Северные штаты выиграли войну.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите неравенство 3х+7>13 16-4х <0 5х-15> 0 6 (х+1)> 5х+3
Ответить
Математика
Выполните действия: 3,8*1,7-36,24:12; 53,4:15+224:100-36:8; 22,08-22,08:(74-26); (134-15,97):29+4,24*35.
Ответить
Математика
Выполни деление с остатком. Сделай проверку. 71:8= 57:9= 98:16= 50:24= 49:3= 85:7=
Ответить
Математика
Скорость велосипедиста 1 1\2 в час.за какое время он проедет 7 км?
Ответить
Математика
Задача на столе стояла вас есть вишнями сначала Женя съела пятую часть всех вишен а потом феди седьмую часть всех оставшихся вишен сколько и вишен ...
Ответить