Уважаемые участники!помогите перевести текст!!! даю 60 баллов!!!только не через переводчик!!!
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Уважаемые участники!помогите перевести текст!!! даю 60 баллов!!!только не через переводчик!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна из самых трагичных страниц в истории этого молодой страны была Гражданская война (1861-1865). Это была война между Северными и Южными штатами. Северные штаты назывались Конфедерация. Первой основной причиной войны было рабство. Рабами были выходцы из Африки, которые были привезены в США. У них не было никаких прав и свобод. Они были привезены и продавались, как животные. Южные штаты говорили, что им нужны рабы для работы на фермах. Северные штаты хотели покончить с системой рабовладения. Другая причина Гражданской войны была экономическая. У северных штатов было много новых фабрик, но Южные штаты имели огромные фермы, называемые плантациями. Северные и Южные штаты не могли договориться насчет налогов. В 1865 Северные штаты выиграли войну.
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