Выполните действия: 3,8*1,7-36,24:12; 53,4:15+224:100-36:8; 22,08-22,08:(74-26); (134-15,97):29+4,24*35.
Математика
Выполните действия: 3,8*1,7-36,24:12; 53,4:15+224:100-36:8; 22,08-22,08:(74-26); (134-15,97):29+4,24*35.
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1) 3,44 2) 1,3 3) 21.62 4) 152.47
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