Решите уравнение. 5/21х-2=3 4/15 прошу срочно решите
Математика
Решите уравнение. 5/21х-2=3 4/15 прошу срочно решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х/21 - 2 = 3 4/15 5х/21 = 3 4/15 - 2 5х/21 = 19/15 75х = 399 х= 399/75 х= 5.32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Алгебра
........................................................................ ...решите уравнение 1)16x^3+8x^2+x=0... ...2)x^3+2x^2-36x-72=0...........
Другие предметы
Пожалуйста! Срочно! Ответ нужен сегодня! Надо описание Екатеринбурга в стихах. Урок "Культура Урала" Пожалуйста помогите!)))