Решите уравнение. 5/21х-2=3 4/15 прошу срочно решите

Математика
Решите уравнение. 5/21х-2=3 4/15 прошу срочно решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х/21 - 2 = 3 4/15 5х/21 = 3 4/15 - 2  5х/21 = 19/15 75х = 399 х= 399/75  х= 5.32
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