........................................................................ ...решите уравнение 1)16x^3+8x^2+x=0... ...2)x^3+2x^2-36x-72=0................................ ....................... ваще нужно .........................

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16х³+8х²+х=0 Произведение равно 0 , если один из множителей =0. х *(16х²+8х+1) =0 х₁=0 16х²+8х+1=0 а=16 , b=8 , с=1 D= b²-4*a*c D=8² - 4 *16*1= 64 - 4*16= 0 D=0 - один корень (x= -b/2*a) x₂= -8/(2*16)= - 1/4 Ответ: х₁=0 ; х₂=-1/4 х³+2х²-36х -72=0 х²(х+2) +36 (-х-2)=0 х²(х+2) - 36 (х+2)=0 (х²-36)(х+2)=0 (х-6)(х+6)(х+2) =0 x-6=0 x₁=6 x+6=0 x₂=-6 x+2=0 x₃=-2 Ответ: х₁=6 , х₂=-6 , х₃=-2