Площадь прямоугольного треугольника равна 722√3. Один из острых углов равен 30∘. На??дите длину катета, лежащего напротив этого угла. я тупой даун который не понимает как решать объясните а то мозги кипят а надо еще куча всего...
Геометрия
Площадь прямоугольного треугольника равна 722√3. Один из острых углов равен 30∘. На??дите длину катета, лежащего напротив этого угла. я тупой даун который не понимает как решать объясните а то мозги кипят а надо еще куча всего решать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла в 30° равен половине гипотенузы. Поэтому обозначим гипотенузу 2х, катет против угла в 30° х, по теореме Пифагора другой катет √(2х)²-х²=х√3 Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов S=x·x√3/2 По условию 722√3 Составляем уравнение х·х√3/2=722√3 х²=1444 х=38 Ответ. 38
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