Площадь прямоугольного треугольника равна 722√3. Один из острых углов равен 30∘. На??дите длину катета, лежащего напротив этого угла. я тупой даун который не понимает как решать объясните а то мозги кипят а надо еще куча всего...

Геометрия

Площадь прямоугольного треугольника равна 722√3. Один из острых углов равен 30∘. На??дите длину катета, лежащего напротив этого угла. я тупой даун который не понимает как решать объясните а то мозги кипят а надо еще куча всего решать

Автор: Гость