Реши уравнения x-2586=3*267 и Y+857=4005*5
Математика
Реши уравнения x-2586=3*267 и Y+857=4005*5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y+857=4005*5 y+857=20025 y=20025-857 y=19168 У меня получилось так,немного подозрительный ответ,но должно быть правильно. х-2586=3*267 х-2586=801 х=801+2586 х=3387
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