Задача с помощью уравнения из посёлка одновременно в противоположных направлен??ях вышли два пешехода. через 3 ч расстояния между ними было равно 27км. один из них шол со скоростью 4км,ч.с кокой скоростью шол второй пешеход
Математика
Задача с помощью уравнения из посёлка одновременно в противоположных направлен??ях вышли два пешехода. через 3 ч расстояния между ними было равно 27км. один из них шол со скоростью 4км,ч.с кокой скоростью шол второй пешеход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*3+4*3=27 х*3+12=27 х*3=27-12 х*3=15 х=15:3 х=5 км/ч или 1)27:3=9 2)9-4=5 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Match the words to form phrases 1 swimming a)guests 2 electrical b) 3 department c)tickets 4 rubbish d) bin 5 overnight e) store 6 entr...
Литература
Математика