Задача с помощью уравнения из посёлка одновременно в противоположных направлен??ях вышли два пешехода. через 3 ч расстояния между ними было равно 27км. один из них шол со скоростью 4км,ч.с кокой скоростью шол второй пешеход

Математика
Задача с помощью уравнения из посёлка одновременно в противоположных направлен??ях вышли два пешехода. через 3 ч расстояния между ними было равно 27км. один из них шол со скоростью 4км,ч.с кокой скоростью шол второй пешеход
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*3+4*3=27   х*3+12=27   х*3=27-12   х*3=15   х=15:3   х=5 км/ч                или 1)27:3=9   2)9-4=5 км/ч                 
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