Задача с помощью уравнения из посёлка одновременно в противоположных направлен??ях вышли два пешехода. через 3 ч расстояния между ними было равно 27км. один из них шол со скоростью 4км,ч.с кокой скоростью шол второй пешеход

Математика

Задача с помощью уравнения из посёлка одновременно в противоположных направлен??ях вышли два пешехода. через 3 ч расстояния между ними было равно 27км. один из них шол со скоростью 4км,ч.с кокой скоростью шол второй пешеход

Автор: Гость