100 га это сколько квадратных километров?

Геометрия
100 га это сколько квадратных километров?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000000 квадратных километров
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