100 га это сколько квадратных километров?
Геометрия
100 га это сколько квадратных километров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000000 квадратных километров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача с помощью уравнения из посёлка одновременно в противоположных направлен??ях вышли два пешехода. через 3 ч расстояния между ними было равно...
Английский язык
Match the words to form phrases 1 swimming a)guests 2 electrical b) 3 department c)tickets 4 rubbish d) bin 5 overnight e) store 6 entr...
Литература
Математика