Как вы понимаете смысл предложения: "дом ожил, заговорил, запел, зарыдал"
Русский язык
Как вы понимаете смысл предложения: "дом ожил, заговорил, запел, зарыдал"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либо дом такие чувства испытывал либо это от людей которые там живут
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