Орфограммы в слове погиб
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Орфограммы в слове погиб
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Гость:
Приставка ПО не меняется на письме. На конце Б проверяемая парная согласная ПОГИБАТЬ.
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