Орфограммы в слове погиб

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Орфограммы в слове погиб
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка ПО не меняется на письме. На конце Б проверяемая   парная согласная ПОГИБАТЬ.
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