Решите неравенство 3х+7gt;13 16-4х lt;0 5х-15gt; 0 6 (х+1)gt; 5х+3
Математика
Решите неравенство 3х+7gt;13 16-4х lt;0 5х-15gt; 0 6 (х+1)gt; 5х+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x€(2;+ω). 2) x€(3;+ω). 3) x€(4;+ω). 4)x€(-3;+ω). €- принадлежит,ω-бесконечность
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