На рисунке изображено пять стопок картонных карточек. В каждой стопке три карточки: треугольная, круглая и квадратная. В скольких стопках треугольная карточка лежит выше квадратной?
Геометрия
На рисунке изображено пять стопок картонных карточек. В каждой стопке три карточки: треугольная, круглая и квадратная. В скольких стопках треугольная карточка лежит выше квадратной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представим себе 5 коробков по три карточки, при этом треугольная будет лежать поверх квадратной только четыре раза. Ответ: В четырех стопках.
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