Реши задачу С одного участка собрали 59ц с другого на 10 ц меньше все помидор погруз??ли поровно на 3 грузовика сколько Центнеров помидор погрузили на каждый грузовик

Математика

Реши задачу С одного участка собрали 59ц с другого на 10 ц меньше все помидор погруз??ли поровно на 3 грузовика сколько Центнеров помидор погрузили на каждый грузовик

Автор: Гость