Реши задачу С одного участка собрали 59ц с другого на 10 ц меньше все помидор погруз??ли поровно на 3 грузовика сколько Центнеров помидор погрузили на каждый грузовик

Математика
Реши задачу С одного участка собрали 59ц с другого на 10 ц меньше все помидор погруз??ли поровно на 3 грузовика сколько Центнеров помидор погрузили на каждый грузовик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)59-10=49(ц)-собрали с другого участка помидоры. 2)59+49=108(ц)-собрали со всех участков помидоров . 3)108÷3=36(ц) Ответ: на каждый грузовик погрузили 36 ц помидоров.
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