Прочитайте загадки,найдите отгадки. КРУГЛЫЙ ДОМИК У ОКОШКА,ПРИЛЕПИЛА ЭТА КРОШКА. ПТАХА ЛЕГКОКРЫЛАЯ,БЫСТРАЯ,КРАСИВАЯ
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Прочитайте загадки,найдите отгадки. КРУГЛЫЙ ДОМИК У ОКОШКА,ПРИЛЕПИЛА ЭТА КРОШКА. ПТАХА ЛЕГКОКРЫЛАЯ,БЫСТРАЯ,КРАСИВАЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ласточка ответ ЛАСТОЧКА
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