Одним словом обижает всех(злая писать уже не можете).

Українська література
Одним словом обижает всех(злая писать уже не можете).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть ответ бабаега
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Попроси старших в семье рассказать о правилах одной из игр народов вашего края. Вместе опишите ход игры. Дайте ей название. Не забудьте отметить на...
Ответить
Русский язык
Прочитайте загадки,найдите отгадки. КРУГЛЫЙ ДОМИК У ОКОШКА,ПРИЛЕПИЛА ЭТА КРОШКА. ПТАХА ЛЕГКОКРЫЛАЯ,БЫСТРАЯ,КРАСИВАЯ
Ответить
Математика
Во сколько раз один квадратный метр больше одного квадратного сантиметра
Ответить
Математика
Реши задачу С одного участка собрали 59ц с другого на 10 ц меньше все помидор погруз??ли поровно на 3 грузовика сколько Центнеров помидор погрузили...
Ответить
Геометрия
На рисунке изображено пять стопок картонных карточек. В каждой стопке три карточки: треугольная, круглая и квадратная. В скольких стопках треугольн...
Ответить