Одним словом обижает всех(злая писать уже не можете).
Українська література
Одним словом обижает всех(злая писать уже не можете).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть ответ бабаега
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