Pliz помогите.найдите значение выражений двумя способами 14м2 62см2 + 9м2 108см2 8м3 57дм3 + 23 006дм3
Математика
Pliz помогите.найдите значение выражений двумя способами 14м2 62см2 + 9м2 108см2 8м3 57дм3 + 23 006дм3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140062+90108=230170
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Натуральное число А таково, что НОК (100,А)=600, а НОК(100,А+1)=100. Чему равен НОК(100,А+2)? а)100 б)900 в)1300 г)2100 д)Невозможно опре...
Українська література
Окружающий мир
Попроси старших в семье рассказать о правилах одной из игр народов вашего края. Вместе опишите ход игры. Дайте ей название. Не забудьте отметить на...