Помогите пожалуйста решить... С решением)
Алгебра
Помогите пожалуйста решить... С решением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a) x=12 b) x=-1 2) 1 3) 11500
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