Помогите пожалуйста с 7 номером
Физика
Помогите пожалуйста с 7 номером
Ответ(ы):
Гость:
F = BIl sin a F = 1 Тл * 0,8 м * 100 А = 80 Н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
два мотоциклиста выехали одновременно из двух поселков навстречу друг другу один из них ехал со скоростью 40 километров час другой 60 километров в ...
Українська література
Математика
Около дома растёт берёза высотой 20метров.какой высоты будет эта берёза на плане , ??деланном в масштабе 1:1000?
Математика
Длина бегавой дарошки на стадионе 700м. спартсмен пробигает ее за 1 мин 40 с . какое растаяние пробижит спартсмен за 30 мин , если будет двигатся с...