Помогите пожалуйста с алгеброй!!! Доказать ,что функция f(x) была непрерывна в точк?? а ,если :

Алгебра

Помогите пожалуйста с алгеброй!!! Доказать ,что функция f(x) была непрерывна в точк?? а ,если :

Автор: Гость