Помогите пожалуйста с алгеброй!!! Доказать ,что функция f(x) была непрерывна в точк?? а ,если :

Алгебра
Помогите пожалуйста с алгеброй!!! Доказать ,что функция f(x) была непрерывна в точк?? а ,если :
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(π-0)=|cosπ|=|-1|=1 f(π+0)=(π-π)²+1=1 f(π)=(π-π)²+1=1 Функция является непрерывной в точке х=π, предел функции слева равен пределу функции справа, равен значению функции в точке f(2-0)=1-(2-0)²=-3 f(2+0)=3·2-9=-3 f(2)=3·2-9=-3 Функция является непрерывной в точке х=2, предел функции слева равен пределу функции справа, равен значению функции в точке.
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