Помогите пожалуйста с тестом!!!:)))

Гость: Гость:

1-а 2-б 3-печенегам / – Византии, Польши, Германии./старший в роду 4-шишак это металлический шлем с остриём, отрок это младший дружинник, сторожа это конные посты впереди засечной черты, несущие наблюдательную службу , тысяцкий это должностное лицо княжеской администрации в городах Средневековой Руси. 5-б 6-в 7-а