Помогите пожалуйста с задачей:На ферме содержится коровы, овцы,козы-всего 3320животных. Коров на 120 меньше, чем овец,и на 100 больше, чем коз. Сколько на ферме коз?
Математика
Помогите пожалуйста с задачей:На ферме содержится коровы, овцы,козы-всего 3320животных. Коров на 120 меньше, чем овец,и на 100 больше, чем коз. Сколько на ферме коз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х это коровы х+х+120+х-100=3320 3х+120-100=3320 3х+120=3320+100 3х+120=3420 3х=3420-120 3х=3300 х=3300÷3 х=1100(коровы) 1100-100=1000(козы) Ответ:на ферме содержится 100 коз.
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