Помогите пожалуйста с задачей:На ферме содержится коровы, овцы,козы-всего 3320животных. Коров на 120 меньше, чем овец,и на 100 больше, чем коз. Сколько на ферме коз?

Математика

Помогите пожалуйста с задачей:На ферме содержится коровы, овцы,козы-всего 3320животных. Коров на 120 меньше, чем овец,и на 100 больше, чем коз. Сколько на ферме коз?

Автор: Гость