Помогите пожалуйста сделать синтаксический разбор Но ты входишь в село и узнаешь, что не живые - убитые приветствовали тебя издали.

Русский язык
Помогите пожалуйста сделать синтаксический разбор Но ты входишь в село и узнаешь, что не живые - убитые приветствовали тебя издали.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Но союз кто? ты местоим сущ что делаешь? входишь  сказуемое глаг куда?в село обстоятельство сущ что делаешь? и узнаёшь сказуемое глаг что мест какие? не живые убитые определение прил что делали? приветствовали сказуемое глаг тебя мест откуда? издали обстоятельство  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристы ехали на лодке 6:00 и проезжали по 6 километров в час Какова общая длина маршрута
Ответить
Математика
На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 3 с мясом, 24 с капустой и 3 с вишней. Лёша наугад берёт один пирожок. Найдите вероятность того, что пи...
Ответить
Алгебра
(2x+1)(1-x)(x-5)=0 пж срочно контрольная
Ответить
Математика
На сколько часов меньше сердце работает,чем отдыхает?
Ответить
Английский язык
Срочно надо написать текст на англ
Ответить