Помогите пожалуйста сделать синтаксический разбор Но ты входишь в село и узнаешь, что не живые - убитые приветствовали тебя издали.
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать синтаксический разбор Но ты входишь в село и узнаешь, что не живые - убитые приветствовали тебя издали.
Ответ(ы):
Гость:
Но союз кто? ты местоим сущ что делаешь? входишь сказуемое глаг куда?в село обстоятельство сущ что делаешь? и узнаёшь сказуемое глаг что мест какие? не живые убитые определение прил что делали? приветствовали сказуемое глаг тебя мест откуда? издали обстоятельство
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