Помогите пожалуйста упр 159
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Помогите пожалуйста упр 159
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гроза началась вечером.мы ложились спать; прямо перед нашими окнами был закат летнего солнце и светлая заря, еще не закрытая черную приблежающеюся тучею,из которой гремел и временами глухой гром озаряла розовым светом нашу обширную спальню
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