Помогите пожалуйста упр 159

Гость: Гость:

Гроза началась вечером.мы ложились спать; прямо перед нашими окнами был закат летнего солнце и светлая заря, еще не закрытая черную приблежающеюся тучею,из которой гремел и временами глухой гром озаряла розовым светом нашу обширную спальню